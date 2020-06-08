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08.06.2020 - 10:01 | | DHA

3'üncü kattan düÅŸen 2 yaÅŸÄ±ndaki çocuk öldü

Aksaray'da gezmeye geldiÄŸi anneannesinin 3'Ã¼ncÃ¼ kattaki evinin balkonundan dÃ¼ÅŸÃ¼p yaralananÂ Afganistan uyruklu SamÄ±ullah Jomaali,Â kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Â Â Â

3'üncü kattan düÅŸen 2 yaÅŸÄ±ndaki çocuk öldü

Olay, dÃ¼n saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda TaÅŸpazarÂ Mahallesi 841 Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± apartmanda meydana geldi. BabasÄ± Memetullah ile anneannesi Raziye Ã–zbek'e ziyarete gelen SamÄ±ullah Jomaali,Â  (2) evin mutfaÄŸÄ±nda oynarken kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k olan balkona Ã§Ä±ktÄ±.

Burada bulunan sobanÄ±nÂ  Ã¼zerine Ã§Ä±kan Jomaali, dengesini kaybedip 3'Ã¼ncÃ¼ kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼. KomÅŸularÄ±nÄ±n durumu fark etmesi Ã¼zerine saÄŸlÄ±k ekiplerine haberÂ verildi. B

u sÄ±rada Ã§ocuklarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenip, aÅŸaÄŸÄ± inen ailesi ise sinir krizi geÃ§irdi.

YaralÄ± Jomaali, ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan Jomaali, gece yarÄ±sÄ±nda doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Tuvalet sÄ±rasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±, BakÄ±rköy sahili karÄ±ÅŸtÄ±BakÄ±rköy sahilde tuvalet sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuÅŸtu. Kavga eden taraflarÄ± ise maddi hasarlÄ± bir kazada tutanak tutan trafik polisleri ayÄ±rdÄ±.
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