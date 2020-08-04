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04.08.2020 - 21:04 |

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sayfası...

Sisal Şans, Süper Loto’nun yeni çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçları ile ilgili detayları merak ediyorlar. 4 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar 19-32-37-41-54-17 oldu.

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sayfası...

2 Ağustos Pazar günü Sisal Şans, Süper Loto’nun ilk çekilişi gerçekleştirildi. Bugün ise Süper Loto'nun yeni çekilişi yapıldı. İlk çekilişte 25,5 Milyon TL ikramiye devretti.İşte 4 Ağustos Süper Loto kazanan numaraları...

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALARI

Süper Loto 4 Ağustos çekilişinde kazanan numaralar 19-32-37-41-54-17 oldu. 

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. 

 

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (4 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.
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