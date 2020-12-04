4 Aralık bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler günlük olarak paylaşılıyor. Türkiye'de ilk defa mart ayında görülen koronavirüs ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tablosunda çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Peki 4 Aralık bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

"Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün. http://covid19.saglik.gov.tr"

4 ARALIK TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.