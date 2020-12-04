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04.12.2020 - 17:47 |

4 Aralık bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri gündemde vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirs tablosunda; vaka, ölü, test ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere çeşitli detaylar yer alıyor. Peki 4 Aralık Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

4 Aralık bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler günlük olarak paylaşılıyor. Türkiye'de ilk defa mart ayında görülen koronavirüs ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tablosunda çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Peki 4 Aralık bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

"Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün. http://covid19.saglik.gov.tr"

4 Aralık bugünkü koronavirüs tablosu Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

 

4 ARALIK TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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