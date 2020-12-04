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04.12.2020 - 07:58 |

4 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre sorguluyor. Dün Siirt'te 5.0 şiddetinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Bu sabah ise Ege'de deprem meydana geldi. Peki, Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğü kaç ölçüldü? İşte 4 Aralık son depremler listesi...

4 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bulundukları bölgede en son ne zaman deprem olduğunu araştıran vatandaşlar Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyorlar. Son depremler listesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm depremleri listeliyor. Peki, 4 Aralık 2020 tarihinde nerede deprem oldu?

4 ARALIK SON DAKİKA SON DEPREMLER

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

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