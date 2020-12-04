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04.12.2020 - 20:03 |

SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

Koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri gündemde vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirs tablosunda; vaka, ölü, test ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere çeşitli detaylar yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Aralık korona tablosunu paylaştı. Peki 4 Aralık Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler günlük olarak paylaşılıyor. Türkiye'de ilk defa mart ayında görülen koronavirüs ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tablosunda çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Peki 4 Aralık bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

"Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. http://covid19.saglik.gov.tr"

SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

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