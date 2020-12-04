SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler günlük olarak paylaşılıyor. Türkiye'de ilk defa mart ayında görülen koronavirüs ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tablosunda çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Peki 4 Aralık bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

"Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. http://covid19.saglik.gov.tr"