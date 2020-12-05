4 ay önce evlendiği eşini boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 40658 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Sabri Ç. (21), sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis merkezini aradı, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim." dedi.

Gelen ihbar üzerine yola çıkan polis ekipleri, verilen adresin sağlıklı olmaması üzerine, bir süre ihbarın yapıldığı evi aradı. Ekipler, yeniden irtibat kurdukları Sabri Ç'nin, "Balkonda sizi bekliyorum" demesi üzerine verilen adresi buldu.

Eve gelen ekipler, 18 yaşındaki Ece Ç'yi yerde kanlar içerisinde, hareketsiz vaziyette buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan genç kadının öldüğünü belirledi.









Genç kadının cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Sabri Ç, gözaltına alındı.

Sabri Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Çiftin Samsun'dan geldiği, Beyşehir'de evlendiği, Sabri Ç'nin inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi.













'BENİ KURTARIN, BENİ KESECEK' DİYE BAĞIRMIŞ

Genç çiftin üst komşusu Aysel Kuru, çift tartıştıkları sırada Ece Çiçek'in 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırması üzerine evlerine gittiğini söyledi. Yaşananları anlatan Kuru, ''Kadın, 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırınca ben evlerine gittim. Kapıyı açtıklarında ikisi de sakinleşmişti. Genç ve yeni evli olduklarını birbirlerini anlayışla karşılaşıp, tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekilde duruyordu. Sonra eve çıktım. Yaklaşık 15 dakika sonra evlerinde sessizlik hakim oldu. Bunun üzerine eşim, ışıklarının yanıp, yanmadığını kontrol etmek için balkona çıktığında Sabri Çiçek'in telefonla konuştuğunu duymuş. Sanırım polisi aradı. Apartmana yeni taşınmışlardı. Ece beni birkaç kez çaya davet etmişti. Oturup sohbet etmiştim. Efendi güzel bir kızdı" dedi.

Eşi Mehmet Kuru da, ''Aşağından çok gürültü geliyordu. Yüksek sesle tartışıyorlardı. Eşim, kadının çığlıkları duyunca evlerine gitti. Sonra geldi. Sakinleştiklerini söyledi. Evde sessizlik hakim olduğunu fark edince ben balkona çıkıp, alt kata baktım. Balkonda Sabri Çiçek vardı. Sigara içiyor ve telefonla konuşuyordu. Sanırım polisi arıyordu. Sabri ve eşi, yeni taşınmıştı. Sabri efendi bir çocuğa benziyordu. Buraları bilmediği için birkaç kez kargo vb gibi işlerinde yardımcı olmuştum'' dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.