Ä°zmirâ€™de meydana gelen 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde BayraklÄ± ilÃ§esindeki RÄ±za Bey ApartmanÄ±â€™nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Enkaz altÄ±nda 4 Ã§ocuÄŸu bulunan bir annenin acÄ±sÄ± ise yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli annenin yanÄ±na giderek moral vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Pakdemirli acÄ±lÄ± anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiÃ§bir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceÄŸiz. Biraz sabÄ±r" diye konuÅŸtu.