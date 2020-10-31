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31.10.2020 - 14:14 |

4 çocuÄŸu enkaz altÄ±nda: YavrularÄ±m orada susuz, güneÅŸ bugün doÄŸmadÄ± yavrularÄ±mÄ±n üstüne

Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ä°zmir BayraklÄ±'da bulunan RÄ±za Bey ApartmanÄ±'nÄ±n enkazÄ±nda 4 Ã§ocuÄŸu bulunan annenin acÄ±sÄ± "YavrularÄ±m orada susuz. GÃ¼neÅŸ doÄŸmadÄ± bugÃ¼n yavrularÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼ne" ifadelerini kullandÄ±.Â

4 çocuÄŸu enkaz altÄ±nda: YavrularÄ±m orada susuz, güneÅŸ bugün doÄŸmadÄ± yavrularÄ±mÄ±n üstüne

Ä°zmirâ€™de meydana gelen 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde BayraklÄ± ilÃ§esindeki RÄ±za Bey ApartmanÄ±â€™nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Enkaz altÄ±nda 4 Ã§ocuÄŸu bulunan bir annenin acÄ±sÄ± ise yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli annenin yanÄ±na giderek moral vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Pakdemirli acÄ±lÄ± anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiÃ§bir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceÄŸiz. Biraz sabÄ±r" diye konuÅŸtu.

Bakan Pakdemirli, enkaz altÄ±ndayken konuÅŸtuÄŸu Buse'yi ziyaret ettiTarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, enkaz altÄ±ndayken telefonla konuÅŸtuÄŸu Buse HasyÄ±lmaz'Ä± hastanede ziyaret etti.
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