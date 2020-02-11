4 DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Dehşet anları! Motosikletli, polisin üzerine sürüp kaçtı15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üzerilerine süren motosikletli kaçarken, E-5 Karayolu ve Göktürk-Kemerburgaz yolunda ise 2 motosikletli maganda tek teker üzerinde giderek sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.