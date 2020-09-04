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04.09.2020 - 19:25 |

4 Eylül koronavirüs tablosu AÇIKLANDI! Bugün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı her gün paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durum ile ilgili bilgileri her akşam sosyal medya hesabında yayınlanıyor. 4 Eylül koronavirüs tablosundaki son durumu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

4 Eylül koronavirüs tablosu AÇIKLANDI! Bugün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

Koronavirüs tablosunda vaka, iyileşen hasta, test, vefat eden kişi sayısı ile ilgili çeşitli detaylar yer alıyor. Türkiye'de mart ayından beri görülen koronavirüs vaka sayısı ile ilgili bilgiler günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. 4 Eylül'de koronavirüs vaka ve ölü sayısının kaç olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 4 Eylül koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi;

Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım. http://covid19.saglik.gov.tr

4 Eylül koronavirüs tablosu AÇIKLANDI Bugün Türkiyede koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç

 

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