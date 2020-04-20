4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Mücadele kapsamında yeni kararların alınması beklenirken en önemli konulardan bir tanesi de 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği... Şimdi sıklıkla sorulan soru '4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusu hem de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' şeklinde...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında daha öncekiler gibi yine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri en önemli gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Üç kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı yine aynı yöntemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Huber Köşkü’nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı bilinmezken 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında net bir bilgi de henüz ulaşmış değil. Gözler toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.