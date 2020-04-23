4 günlük sokak yasağı başladı

Vatandaşlar dün pazar ve marketlere akın etti. Yasak öncesi alışveriş, yarın başlayacak Ramazan ayı alışverişiyle birleşince pazarlarda yoğunluk arttı. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

İSTANBUL’da özellikle Eminönü’nde gıda satışı yapılan yerlerde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Alışveriş noktalarında maske takıldığı ama sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.



İZMİR GAZİEMİR’de zabıta ekipleri pazara vatandaşları tek tek aldı. Vatandaşların oluşturduğu kuyruk 300 metreyi buldu.

ADANA’da kuruyemişçiler ve şarküterilerde yoğunluk yaşanırken, alışveriş yapanlar zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş sırasında bazı vatandaşlar maske de takmadı. Semt pazarlarında da bazı vatandaşların meyve ve sebzeyi seçerek alması dikkat çekti.

BURSA İNEGÖL’de polis ve zabıta ekipleri, pazar yerleri girişinde önlemleri artırdı. Hijyen tünellerinden geçirilerek içeri alınanlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.



Fotoğraflar: OZAN GÜZELCE Milliyet