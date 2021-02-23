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23.02.2021 - 07:28 | | AA/DHA

4 ilde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 37'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

İki farklı soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler İstanbul'un Beykoz, Ümraniye, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçeleriyle Kırşehir, Kocaeli ve Balıkesir'de haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle, helikopterin de destek verdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

    TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kameradaRusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.
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