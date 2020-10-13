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13.10.2020 - 11:38 | | DHA

4 kadının darbettiği kadın konuştu! Bize niye husumetleri var bilmiyoruz

Antalya’da 4 kadının, aralarına alarak tekme tokat dövdüğü Seda K. (35), kendisine saldıranları tanımadığını, bu kişilerle daha önce de benzer olaylar yaşadıklarını belirterek, "Bize niye husumet besliyorlar bilmiyoruz" dedi.

Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 4 kadın tarafından tekme tokat dövülen Seda K. konuştu. Seda K., kendisine saldıran kadınları tanımadığını, bu kişilerle daha önce de benzer olaylar yaşadıklarını anlattı. Seda K., bu kadınların, evin yan tarafını temizleyen annesine laf atınca dışarı çıktığını, sonrasında 4 kadının kendisine ve annesine saldırdığını söyledi.

'DAHA ÖNCE DE BİZİMLE UĞRAŞIYORLARDI'

Seda K., “Yoldan geçen kadınlardan biri, anneme beslediğimiz köpeklerle ilgili bir şeyler söyledi, fakat o esnada yolda köpek bile yoktu. Bu kişiler daha önce de bizimle uğraşıyordu. Bıçaklı, sözlü saldırılarının yanında tehditkâr konuşuyorlardı. Annemin 'Yeter artık, yeter artık' dediğini duyunca ben de dışarı çıktım. Sonra bu kişiler bir anda 4 kişi oldular ve birbirimize girdik" dedi.

'TEHDİT YA DA SÖZLÜ ŞEKİLDE KIŞKIRTIYORLAR'

Kavga sırasında kolundan ısırıldığını da iddia eden Seda K., “Bana darpta bulundular. Ben de şikayetçi oldum. Hayvanlarla ilgili sorun yaşıyormuş gibi yapıp, bizimle uğraşıyorlar. Biz bunlarla uğraşmaktan yorulduk. Sürekli tehdit ya da sözlü bir şekilde kışkırtıyorlar" diye konuştu.

'KENDİLERİNİ TANIMIYORUZ'

Bu kişilerin niye kendileriyle uğraştıklarını bilmediğini ifade eden Seda K., “Biz kendilerini tanımıyoruz. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Kafaya taktıklarını düşünüyorum. Bizim kimseye zararımız olamaz. Burada kimseyle uğraşmıyorlar, sadece bizimle uğraşıyorlar" dedi.

 

Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
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