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06.08.2020 - 05:55 | | DHA

4. kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü

Adana'da 4. kattaki evinin balkonundan düşen Döne Taşkıran (75) hayatını kaybetti.

4. kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna çıkan Döne Taşkıran henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü.

Ses duyunca balkona çıkan yakınları, Taşkıranı yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Döndü Taşkıranın evinde ve düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin yaptığı inceleme sonrası Taşkıranın intihar ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.

Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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