4 kent için kar uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey kıyıları, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Poyraz etkiledi



Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülecek.



Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde dün etkili olan poyraz da deniz ulaşımını aksattı. Karadeniz ve Ege’de ise yüksek kesimler yılın ilk karıyla beyaza büründü.



Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, Çanakkale Boğazı’nda da öğleden sonra şiddetini artırdı. Fırtına nedeniyle feribot seferleri yapılamadı.



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de, olumsuz hava şartları sebebiyle dün bazı seferleri iptal etti.



Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Meteoroloji’den Konya, Karamam, Aksaray ve Niğde’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı.



Beyaza büründü



Antalya’nın kent merkezinde sağanak, denize 45 dakika uzaklıktaki Saklıkkent Kayak Merkezinde ise kar etkili oldu. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Elmalı ilçelerinde metrekareye saatte 20 kilogram civarında yağış düştü.