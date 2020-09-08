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08.09.2020 - 14:54 |

4 kilo ağırlığında 65 santimetre boyunda olan 15 yaşındaki İlker, toprağa verildi

Bursa'da milyonda bir görülen ve halk dilinde büyüme geriliği olarak bilinen 'Silver- Russell' hastalığına bağlı yaşamını yitiren İlker Bayrak, gözyaşları arasında toprağa verildi. 15 yaşında olmasına rağmen sadece 4 kilogram ağırlığında ve 65 santimetre boyunda olan Bayrak'ın tabutunu, dayısı Sıddık Döngel, kucağında taşıdı.

4 kilo ağırlığında 65 santimetre boyunda olan 15 yaşındaki İlker, toprağa verildi

Bursa İnegöl ilçesinde yaşayan Adnan-Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, gelişme geriliği göstermesi üzerine kentteki hastanelere götürüldü. Ancak hastalığa teşhis konulamadı. Bunun üzerine aile, İlker'i Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise çocuğun milyonda bir görülen 'Silver- Russell' yani büyüme ve gelişme geriliği hastası olduğu ortaya çıktı.

15 yaşında olmasına rağmen, sadece 4 kilogram ağırlığında ve 65 santimetre boyunda olan İlker Bayrak, dün akşam evde rahatsızlandı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen İlker, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İlker Bayrak'ın cenazesi bugün ailesi tarafından morgdan alındı. Dayısı Sıddık Döngel'in tabutunu kucağında taşıdığı İlker Bayrak, kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede acılı baba Adnan Bayrak'ın  güçlükle ayakta durduğu gözlendi.  

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