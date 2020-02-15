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15.02.2020 - 14:24 | | DHA

4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Acar (35) yönetimindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip, sokağa girmek için manevra yapan Murat Ceylan (28) yönetimindeki 16 Y 0889 plakalı otomobil, çarpıştı. Savrulan otomobiller, kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü Murat Ceylan ve yanındaki arkadaşı Ferdi Gündüz (24) ile diğer araçtaki yolcular Sena Acar (2) ve Elif Acar (31) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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