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14.07.2020 - 15:23 | | DHA

4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye

Konya'da, 3'ü 18 yaşından küçük 4 kız sporcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan muay thai antrenörü Mehmet Ali A. (47), 3 ay sonra tahliye edildi. Mehmet Ali A. hakkında F.A.'ya (20) yönelik cinsel saldırı suçundan iddianamenin hazırlanıp, mahkemeye gönderildiği, 3 öğrenciye yönelik eylemleri nedeniyle başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye

Muay thai sporcusu F.A., 10 Mart günü polis merkezine giderek, şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü Mehmet Ali A.'nın cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. F.A. ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta, Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. Üç gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali hoca omzumdan tutup, geriye çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup, beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Gözaltına alanın Mehmet Ali A. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mehmet Ali A. sevk edildiği adliyede 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Konunun kamuoyuna yansıması üzerine lise öğrencileri E.B. (17) ve Z.T. (17) ile aynı yaşlarda bir kız öğrenci de Mehmet Ali A.'dan şikayetçi oldu. Kızlar, antrenörün kendilerine de cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Mehmet Ali A. hakkında şikayette bulunan 4 kız sporcunun, anne-babalarının ayrı olduğu, şüphelinin özellikle ebeveynleri boşanmış kızları seçtiği ileri sürüldü. 3 aydır tutuklu olan Mehmet Ali A., dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapılarak, tahliye edildi.

Öte yandan şüpheli hakkında F.A.'ya yönelik eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlanıp, 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandığı ve mahkemeye gönderildiği öğrenildi. 3 öğrencinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Mehmet Ali A.'nın muay thai il temsilciliği görevinden alındığı da kaydedildi.

 

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