MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 4 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? - 1302. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor
ABONE OL
04.03.2020 - 19:50 |

4 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? - 1302. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

4 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oluyor. 1302. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

4 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? - 1302. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

4 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba ve Cumartesi günlerinin bir klasiği olan Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

29 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

1, 7, 11, 24, 26, 33

4 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak - 1302. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor



SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. 

Midilli Adası'nda gergin bekleyiş sürüyorYunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? - 977. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor

4 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? - 977. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber