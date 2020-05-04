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04.05.2020 - 17:58 |

4 Mayıs İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir bugünkü il il iftar (namaz) vakitleri

İftar saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

4 Mayıs İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir bugünkü il il iftar (namaz) vakitleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 10. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 4 Mayıs 2020 imsakiye...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:11,  Sahur vakti 04:09

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 19:53, Sahur vakti 03:59

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:13, Sahur vakti 04:28

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:09, Sahur vakti 04:13

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 19:55, Sahur 04:20

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:37, Sahur vakti 04:01

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:50, Sahur vakti 04:09

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:23, Sahur vakti 03:47

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:29, Sahur vakti 03:53

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler ardından da bugün villaya giderek inceleme yaptı.
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