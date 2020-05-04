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04.05.2020 - 22:05 |

4 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

4 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(4 MAYIS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.771

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.614

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  64

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.015

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.171.138

TOPLAM VAKA SAYISI: 127.659

TOPLAM CAN KAYBI: 3.461

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 68.166


4 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı




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