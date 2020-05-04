4 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği belli oldu

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(4 MAYIS PAZARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.771



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.614



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 64



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.015

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.171.138



TOPLAM VAKA SAYISI: 127.659



TOPLAM CAN KAYBI: 3.461



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 68.166













