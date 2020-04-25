25.04.2020 - 05:40 |
4 Nerenin Plakası? Ağrı İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 04 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 04 nerenin plakası? İşte 04 plaka numarasına dair tüm detaylar.
04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ağrı il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.
Ağrı (Merkez) İlçe Plaka Harf Grupları
04 M 0001 » 04 M 2999
04 AC 001 » 04 AZ 999
04 T 0001 » 04 T 2999
04 Z 0001 » 04 Z 4999
Doğubeyazıt
04 D 0001 » 04 D 9999
04 M 3000 » 04 M 4999
04 T 3000 » 04 T 4999
Patnos
04 D 0001 » 04 D 9999
04 M 3000 » 04 M 4999
04 T 3000 » 04 T 4999
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.