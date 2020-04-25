4 Nerenin Plakası? Ağrı İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ağrı il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Ağrı (Merkez) İlçe Plaka Harf Grupları

04 M 0001 » 04 M 2999

04 AC 001 » 04 AZ 999

04 T 0001 » 04 T 2999

04 Z 0001 » 04 Z 4999

Doğubeyazıt

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

Patnos

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999