4 saatlik sevinç

Salgın nedeniyle 4 Nisan’da sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, dün saat 11.00 ile 15.00 arasında 4 saatliğine anne ve babalarıyla birlikte dışarı çıktı. Parklar ve sokaklar 4 saatlik izin ile bisiklet süren, topuyla oynayan çocukların sesleriyle yankılandı.

ANKARA Kuğulu Park’a 10 yaşındaki kızı Gizem Nur Zeybek’i getiren baba Yücel Zeybek, “Saatleri, dakikaları sayıyordu. Güle oynaya çıktık. Şimdi ‘bir dahaki çıkış ne zaman’ diye dört gözle bekliyor” dedi.

İZMİR’de 12 yaşındaki Muhammed Sönmez, “Evdeyken sürekli telefonla oynuyordum. Birkaç gündür heyecan yaptım. İyi geldi” dedi. İki çocuğunu dışarı çıkaran Serdar Bilgin ise, “Dünden beri planlar yapıyoruz. Gerçekten çocukların ihtiyacı vardı” diye konuştu.

EDİRNE’de ikiz çocuklarını dışarı çıkaran Hatice Çağlar, “Çocuklar çok mutlu oldu” dedi.

KIRKLARELİ’nde ailesiyle dışarıya çıkan 10 yaşındaki Seymen Dişdiş uçurtma uçurmayı özlediğini söyledi. 12 yaşındaki Arda Yağız Çanlı da çok sıkıldığını, doyasıya eğleneceğini ifade etti.

İZMİT’te 1,5 yaşındaki kızıyla yürüyüşe çıkan İsmet Topaloğlu, “Kızım yerinde duramıyor, oynuyor, koşturuyor” dedi.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ethembey Parkı’nda oynayan çocukları ziyaret ederek horoz şekeri ve maske dağıttı.

SAMSUN’da geçen hafta balkondan dışarı çıkanlara, “Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler” diye seslenen minik Derin Nisa (2) dün babasıyla dışarı çıktı. Derin, “Baba hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık?” diye sorarken gülümsetti.

ORDU’da Oğuz Ege Serik “Çok mutluyum dışarı çıktığım için. Tayyip amcaya teşekkür ederim” dedi.

ADAPAZARI’nda Enes Arslan (9) izin uygulamasının iki gün olmasını istedi.

YOZGAT’ta Sena Ertuğrul (10) sık sık sokağa çıkma izni verilmesi talebinde bulundu.

Parklar doldu taştı

İstanbul’da da 4 Nisan’dan bu yana dün ilk kez sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar, parkları, sokakları, sahilleri doldurdu. Çocuklar, 4 saatliğine dışarı çıkabildikleri için bazı parklarda kalabalık oluştu. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. 4 saat boyunca oyun oynayarak çok mutlu olan çocuklar evlerine dönmek istemedi. - İSTANBUL Milliyet

Bakan Selçuk

Kalabalığa karışmayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından “Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli” ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Biraz daha fedakârlık yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında “Saat 11.00-15.00 arası çocuklarımız parklara, sokaklara kavuşuyor. Arkadaşlar mesafeli buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde daha güzel günler, beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız” ifadelerini kullandı. Koca’nın, paylaştığı yaşlı bir kadının salıncağa bindiği fotoğrafta ise, “Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda” notu yer aldı.