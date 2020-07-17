4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım kartı nasıl ve nereden alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde temmuz ayı dördüncü birleşimiyle toplandı. Toplantıdan “İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi” kararı çıktı. Bu gelişmeyle birlikte 4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Sayıştay’ın yazısından sonra konu bugün meclis gündeminde değerlendirildi. Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonlarında, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması, Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar, mecliste grubu olan partilerin oyları ile kabul edildi. Ücretsiz kartla ile ilgili detaylar geldiğinde haberimizde paylaşacağız.