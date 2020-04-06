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06.04.2020 - 11:35 | | DHA

4 yıl önce kızını kaybeden acılı baba, otomobilinde intihar etti!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Tevfik K. (55), otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Tevfik K.'nin, 2016'da 12 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği için senelerdir üzgün olduğu öğrenildi.

4 yıl önce kızını kaybeden acılı baba, otomobilinde intihar etti!

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi 510 Sokak üzerinde meydana geldi. Manisa Valiliği'nden emekli memur Tevfik K., kendisine ait otomobilde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tevfik K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Tevfik K.'nin cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tevfik K.'nin, 2016'da 12 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği ve senelerdir üzgün olduğu öğrenildi. Tevfik K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİ EŞİ BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞ

İlk eşinden olan kızını kanser nedeniyle 2016 yılında yitiren Tevfik K.'nin, ailevi sorunlar ve geçimsizlik nedeniyle ikinci eşinden bir süre önce boşandığı belirtildi. Dün boşandığı ikinci eşinin evinin önüne giden Tevfik K.'nin, eski eşiyle barışmak istediği ancak teklifinin kabul görmediği ortaya çıktı. Eşinin evinin önüne park ettiği otomobiline binen Tevfik K.'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği kaydedildi.

 

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