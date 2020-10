4 yıl önce öldürülen oğlunun katillerinin yakalanmasını istiyor

Azerbaycan'da yaşayan Gülüş- İsmail Velizade çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan İbrahim Velizade (38), İstanbul'da çalıştığı bir tekstil fabrikasında tanıştığı Aksun Talibova ile 2012 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten biri kızı 2 çocuğu oldu. Çift, nikahlandıktan 4 yıl sonra boşandı. Çocuklardan erkek olan babada, kız olanı annede kaldı.

Olay günü, 2016 yılının 26 Haziran günü Aksun Talibova eski eşini telefonla arayarak, oğlunu özlediğini ve görmek istediğini söyledi. İbrahim Valizade, oğlunu bir arkadaşı ile alarak eşinin kaldığı eve götürdü. Arkadaşı evin önünde beklerken İbrahim Valizade oğlu ile içeri girdi. Bir süre sonra evden kanlar içinde sürünerek çıkan Valizade, arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırıldı. 11 yerinden bıçaklanan Valizade, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Valizade, geride bıraktığı gözü yaşlı annesi ile 2 kardeşi tarafından Nahvican'da toprağa verilirken gözaltına alınan eski eş, olay sırasında evde kardeşi Kuharrem Talibova, annesi Sadakat Talibova, babaannesi Güvercin Aliyava ile halasının oğlu Orhan'ın bulunduğunu, cinayeti erkek kardeşinin işlediğini anlattı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Aksun Talibova, diğer şüpheliler ile birlikte ortadan kayboldu.

'BU ACIYA YÜREĞİMİ DAHA NE KADAR DAYANIR BİLEMİYORUM'

Şüpheliler halen aranırken şu an Iğdır'da evli olan kızının yanında yaşayan anne Gülüş Velizade (68), tek isteğinin ölmeden önce oğlunun katillerinin yakalanması olduğunu söyledi. Evladını kaybettiği günden bu yana her gün ağladığını anlatan anne Valizade, "Evladım pırlanta gibi biriydi. İstanbul'daki iş yerinde tanıştığı kendi vatanımızdan bir kızla evlendi. Bu evlilikten iki çocukları oldu. Daha sonra anlaşamayınca ayrıldılar. Oğlumun eşi çocuğunu özlediğini ve görmek istediğini söylemiş. Oğlum da çocuğu ve bir arkadaşı ile eşinin kaldığı eve gitmiş. Evde oğlumun eşi, annesi, erkek kardeşi ve bir de yakınlarının oğlu varmış. Bu sırada tartışma çıkmış ve onu bıçaklamışlar. Oğlum evden sürünerek dışarı çıkmış ve arkadaşı tarafından hastaneye götürülmüş. 11 yerinden bıçaklanan oğlum kan kaybından hayatını kaybetti. Oğlumun eşi Aksun Talibova ifadesinde eşini kardeşinin öldürdüğünü söylemiş. Şimdi hepsi kayıplarda. Olayla ilgili kimse tutuklanamadı. Gelinin yakınları torunlarımızı da alıp götürdüler. Tek isteğim ölmeden onların cezaevine girdiğini görmek. Her gün oğlumun ve torunlarımın fotoğrafına bakıp ağlıyorum. Bu acıya yüreğimi daha ne kadar dayanır bilemiyorum. Canice öldürülen oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

Sşinin ölümü ile yetim kalan evlatlarını, Nahcivan'da imkansızlıklar içinde büyüttüğünü ifade eden Gülüş Velizade, hayatının hep acılarla geçtiğini söyledi.