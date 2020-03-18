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18.03.2020 - 16:37 | | İHA

40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu’dan!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya sayfasından "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Ordu’dan 'fındık' desteği geldi.

40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu’dan!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu uygulamasına katkıda bulunmak için 81 ilde 81 okula fındık göndermeyi taahhüt etti.

Güler, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden” açıklamasında bulundu.

40 dakikalık teneffüsün fındıkları Ordu’dan

Başkan Güler’in bu paylaşımı tüm Türkiye genelinde destek gördü. Başkan Güler’in bu paylaşımı iki saatte 25 bin beğeni aldı.

Başkan Güler’in bu paylaşımının ardından ülkenin değişik illerinden milletvekili ve belediye başkanları da yörelerinde yetişen ürünlerden göndermek istediklerini belirttiler.

 

 

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