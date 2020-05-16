40 gün sonra yeniden sokakta

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, verilen özel izinle 40 gün sonra ilk kez dün 11.00-15.00 saatlerinde sokağa çıktı. Hafta sonu sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar ile çarşamba günü 0-14 yaş aralığındaki çocukların ardından 4 saatliğine sokağa çıkan gençler parklarda, sahillerde vakit geçirdi.

İstanbullu gençler, 11.00-15.00 saatleri arasında parklar ve sahillerde dışarıda olmanın tadını çıkardı. Bazı gençler parklarda yürüyüş ve spor yaparken, bazıları yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yapmayı, bazıları da şehrin çeşitli caddelerinde gezmeyi ve AVM’lerde alışveriş tapmayı tercih etti. Bazı gençler bisikletleriyle dışarı çıkarken, bazıları kaykay ve paten kayıp, top oynadı.

Cadde çok yoğun

Bağdat Caddesi ise son yılların en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hem 4 saatlik izin süresini caddede geçirmek isteyen gençler hem de yürüyüşe çıkan vatandaşlar nedeniyle Bağdat Caddesi’nde yoğun bir kalabalık oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda zaman zaman uyarmak zorunda kaldı.

Ankara Kuğulu Park’a annesiyle gelen Zeynep Oral (16), “Heyecanlıyım. Hayatımda sanki ilk kez dışarı çıkmışım gibi hissediyorum” derken, başka bir genç kız, “Dışarı çıktığım için çok mutluyum” dedi.

İzmir Kordon’da sıcak havanın tadını çıkaran gençlerden Doğukan Cengiz (20) de, “Gerçekten şu an çok mutluyum. Bize bu imkanı veren bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Bursa’da cadde ve sokaklara akın eden gençlerden bazıları, çimlerde oturup sohbet ederken, bazıları yürüyüş yaparak, güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı gençlerin sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.Ordu’da gençlerin ilk adresi, Atatürk Anıtı ile Ayışığı Meydanı oldu. Gençlerden kimi yürüyüş yaparken, kimi ağaçların gölgesinde oturup arkadaşlarıyla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Bazı gençler ise gitar çalıp şarkılar söyleyerek, sokağa çıkmalarını kutladı.

Van’da yaşayan gençler de 4 saatlik izni özellikle park ve Van Gölü sahilinde geçirmeyi tercih etti. Süre bitince de tüm gençler eve döndü.

‘Sınav tarihi bizi zorladı’

Eskişehir’de arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Eren Kılınç ise, “Rahat bir nefes aldık. Bir de sınava hazırlanıyoruz. Sınav tarihlerinin değiştirilmesi nedeniyle de çok zorlandık. Bugün geziyoruz” dedi.

İzmit Kent Meydanı’nda buluşan gençler ise, müzik eşliğinde dans etti. Atacan Keskin, “Evde çok canımız sıkıldı. Cep telefonumuzdan müzik açıp zaman zaman da dans ederek eğlendik” diye konuştu.

Edirne’de maske taktıkları gözlenen gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cadde, park ve yeşil alanlara koştu. 15 yaşındaki Oktay Özdemir, “Bize verilen süre biraz az geldi” dedi.

Polislerden kaçtılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önceki gece Bursa-Ankara karayolunda uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp ters istikamette kaçan otomobil sürücüsü Ahmet A. (19) ve arkadaşı Fatih Ç. (19), kovalamacayla yakalandı. Şüphelilerin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. İki gence sokağa çıkma yasağına muhalefetten 6 bin 360 TL, ayrıca sürücü Ahmet A.’ya trafiği tehlikeye düşürme suçundan 7 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

Yakan top oynadılar

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 20 kişilik bir grup, önceki akşam saatlerinde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sokakta yakan top oynadı. Mahallelinin tepkisine neden olan grup, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı. Polis vatandaşlara, “Çoluk çocuk, kundaktaki bebeğe kadar herkes maskesiz şekilde dışarıda. Tekrar geldiğimizde görünen olursa cezai işlem uygulanacak, arkadaşlar” sözleriyle tepki gösterdi.