40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi

Şehit Fevzi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 1981 yılında o dönem boş arazide buldukları top mermisini, yetkililere haber vermeden aynı bölgeye gömdü.

Vatandaşlar, kentsel dönüşüme giren bölgede top mermisi olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine ekipler, bugün öğle saatlerinde alanda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından toprağa gömülü halde bulunan top mermisi iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bomba imha uzmanı ekipler, top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlattı.