MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi
ABONE OL
23.02.2021 - 14:11 | | DHA

40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi

Malatya’da, vatandaşların 40 yıl önce bulup, boş araziye gömdüğü top mermisi, bugün imha edildi. Bomba imha ekipleri, top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlattı.

40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi

Şehit Fevzi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 1981 yılında o dönem boş arazide buldukları top mermisini, yetkililere haber vermeden aynı bölgeye gömdü.

Vatandaşlar, kentsel dönüşüme giren bölgede top mermisi olduğu bilgisini verdi.  Bunun üzerine ekipler, bugün öğle saatlerinde alanda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından toprağa gömülü halde bulunan top mermisi iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi

Bomba imha uzmanı ekipler, top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlattı.

 

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affettiÇorum'da bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kalan hemşire Neşe Aygün, arabuluculuk aracılığıyla uzlaştığı zanlıyı 100 erkek, 100 kadın hastaya pijama alması karşılığında affetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! TGC Çeşme gemisine Yunanistan tacizi

Son dakika! TGC Çeşme gemisine Yunanistan tacizi

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son dakika... Şişli'de 8 katlı binada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika... Şişli'de 8 katlı binada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet