400 kişinin yaşadığı mahalle karantinada!

Gaziantep’in Nizip İlçesi İntepe Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin Covid 19 belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli mahalle karantinaya alındı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 11 sayılı kararı ile mahalle karantina altına alındı.