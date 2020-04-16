400 kişinin yaşadığı mahalle karantinada!

Gaziantep’in Nizip İlçesi İntepe Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin Covid 19 belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli mahalle karantinaya alındı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 11 sayılı kararı ile mahalle karantina altına alındı.
Corona bile durduramadı! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığıDünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.