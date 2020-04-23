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Kocaeli, Ä°stanbul ÅŸehrine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼lkemizin Ã¶nemli sanayi ve ekonomi kenti olmasÄ± sebepleri ile Ã¶nemli bir kavÅŸak noktasÄ±nda. DoÄŸa tutkunlarÄ± iÃ§in doÄŸal parklarÄ±, yaylalarÄ±, ormanlarÄ±, Ä±rmaklarÄ± ile ideal bir dinlenme ve tatil yeri. Kefken, Kerpe ve KandÄ±ra mavi koylarÄ± ile Ã¶n planda plajlara sahip. Kocaeli, geliÅŸmiÅŸ ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ± ile de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde.

Â 41 Nerenin PlakasÄ±?

Kocaeliâ€™ne geldiÄŸinizde ilk gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze Ã§arpan ayrÄ±ntÄ±lardan biri 41 araÃ§ plaka kodu olacaktÄ±r. 41 araÃ§ plakasÄ± Kocaeliâ€™nin simgesel Ã¶zelliklerinden biri. 41 plakalÄ± taksi, otobÃ¼slerle mutlaka ÅŸehirde panoramik bir gezintiye Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± tavsiye ediliyor.Â

Â Kocaeliâ€™nin Ä°lÃ§elerinin Plaka KodlarÄ± ve HarfleriÂ

Kocaeli merkez/Ä°zmit, GÃ¶lcÃ¼k, KaramÃ¼rsel, KÃ¶rfez Kocaeliâ€™nin ilÃ§eleri. Bu ilÃ§elerin bazÄ±larÄ±nÄ±n plaka kod ve harfleri ise;Â

Kocaeli Merkez/Ä°zmit Plaka Harf Grubu ve Rakamsal AralÄ±klar

Â 41 AB- AZ: 001- 999 ; 41 D: 0001- 9999 ; 41 DA- DZ: 001- 999 ; 41 EA- EZ: 001- 999 ;

Â 41 FA- FZ 001-999 ; 41 HA- HC: 001-999 ; 41 HE- HZ: 001- 999 ; 41 KA- KZ: 001- 999 ;

Â 41 L: 0001- 9999 ; 41 LA- LZ: 001- 999 ; 41 M: 0001- 4999 ; 41 MA: 001- 999 ; 41 P: 0001- 9999 ;

Â 41 T: 0001- 4999 ; 41 J: 0001- 0999 ; 41 J: 4001- 4500 ; 41 MD- MF: 001- 999 ; 41 NA- NZ: 001- 999;

Â 41 RA- SZ: 001- 999 ; 41 MB- MC: 001- 999 ; 41 TA- VZ: 001- 999 ; 41 HD: 001- 999;

Â 41 M 9000- 9999 ; 41 N 0001- 9999 ; 41 T 9000- 9999 ; 41 MH: 001-999.Â Â

Â GÃ¶lcÃ¼k Plaka Harf Grubu ve Rakamsal AralÄ±klar

Â 41 E: 0001- 9999 ; 41 H: 0001- 9999 ; 41 M: 5000-6999 ; 41 MA: 251- 350 ;

Â 41 T: 5000-6999 ; 41 GA- GZ: 001-999 ; 41 J: 3000- 3244.Â

Â KaramÃ¼rsel Plaka Harf Grubu ve Rakamsal AralÄ±klar

Â 41 K: 0001- 9999 ; 41 M: 8000- 8999 ; 41 T: 8000-8999 ; 41 J: 3245- 3400 ;

Â 41 MJ: 001-999.Â

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Â KÃ¶rfez Plaka Harf Grubu ve Rakamsal AralÄ±klar

Â 41 F: 0001- 9999 ; 41 R: 0001- 9999 ; 41 T: 7000-7050 ; 41 B: 0001- 9999 ;

Â 41 J: 7000- 7249 ; 41 MK: 001- 999.Â

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