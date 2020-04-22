41 Nerenin Telefon Kodu? +41 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon çağrıları şehirlerarası ya da ülkeler arası yapılabilmesi için telefon kodları kullanılır. Telefon kodlarının her biri ülkelere ve şehirlere özeldir. Bulunulan ülkeden farklı bir ülkenin aranması için aranılacak ülkenin telefon kodu kullanılarak arama yapılır. Farklı ülkelerden gelen aramalar aramanın yapıldığı ülkenin telefon kodu ile anlaşılır.

41 Nerenin Alan Kodudur?

41 telefon kodu İsviçre’ye ait bir telefon kodudur. İsviçre birçok farklı ülkeden kişilerin bir arada yaşadıkları bir ülkedir. İsviçre’de bulunan kişiler kendi ülkelerine arama yaparken ve farklı ülkelerden İsviçre’ye yapılacak aramalarda 41 telefon kodu kullanılır.

+41 telefon kodu İsviçre’nin telefon kodudur. İsviçre çalışmak için farklı ülkelerden insanlara ev sahipliği yapmaktadır. İsviçre birçok ülke ile ithalat, ihracat yapmaktadır. Telefon çağrıları için İsviçre’de +41 telefon kodu kullanılmaktadır.