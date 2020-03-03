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03.03.2020 - 11:00 | | DHA

41 yıl hapisle aranan hükümlü sedirin arkasında yakalandı!

Konya’da 2 ayrı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş (42), annesinin evinde, iki tarafı da yastıklarla kapatılmış, sedirin arkasında saklanırken yakalandı.

41 yıl hapisle aranan hükümlü sedirin arkasında yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2002 ve 2019 yıllarında  2 ayrı olayda 2 çobanı silahla yaralayarak hayvanlarını gasp ettiği iddiasıyla 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş'u yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Okuş'un kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Bilecik Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığını tespit etti.

Gece yarısı adrese giden polis, evi abluka altına aldı. Ardından da baskın yaptı. Okuş, 2 tarafı da yastıklarla kapatılmış, sedirin arkasında saklanırken yakalandı.

Polis baskınına karşı evin bir duvarında delik açtığı da belirlenen Seyit Okuş, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

 

 

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