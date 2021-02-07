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07.02.2021 - 11:50 | | AA

41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!

Adana'da dolandırıcılık suçlarından 41 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 22 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen cezaevi firarisi T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde olduğu tespit edilen hükümlü T.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Hükümlünün üst aramasında, farklı kişiler adına düzenlenmiş kredi kartları ile sim kart ve cep telefonu bulundu.

 

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden olduHindistan'ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ölü veya yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
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