416 Alan Kodu Nerenin? 0416 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizdeki iller birer alan kodlarına sahiptir. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunur iken, bazı illerin birden fazla alan kodu bulunmaktadır. Aranacak olan ilin alan kodu ve daha sonra telefon numarası girilerek arama yapılabilir. Ayrıca alan kodları başına 0 eklenerek kullanılır.

416 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan illerden birisi de Adıyaman'dır. 0416 numaralı alan kodu ise Adıyaman'a aittir. Şehir dışından gelen aramalarda telefon numarasının önündeki alan kodu 0416 ise bu arama Adıyaman'dan yapılıyor demektir. Adıyaman ilçeleri arası yapılan aramalarda ise sadece telefon numarasının girilmesi yeterlidir. Adıyaman ilçeleri arasında yapılan aramalarda alan koduna gerek duyulmaz.

Uluslararası telefon görüşmelerinde ise ülke kodları kullanılır. 416 numaralı ülke kodu Guatemala ülkesine aittir.