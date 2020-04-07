MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 41'inci corona virüs hastası taburcu edildi!
ABONE OL
07.04.2020 - 12:44 | | İHA

41'inci corona virüs hastası taburcu edildi!

Tokat'ta, corona virüs salgını nedeniyle tedavi gören hastalardan 41'incisi tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

41'inci corona virüs hastası taburcu edildi!

Tokat’ın Zile ilçesinde corona virüs hastalığına yakalanan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören Doğan, 12 gün sonra testlerinin negatif çıkması sonucu taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında Doğan, ambulansla evine gönderildi.

Doğan, yaşadığı sevinci dile getirerek, “Bu hastalıktan kurtulduğum için çok mutluyum. Bu duygunun tarifi olmaz” dedi. Corona virüs hastalığına çarşıya çıktığında yakanmış olabileceğini ifade eden Doğan, belirtilerin kuru öksürükle başladığını belirterek, “Kulak burun boğaz servisine başvurmuştum. Orası acil servise yönlendirdi. Kan tahlili tomografi çekildikten sonra dahiliye servisine yatırıldım. Testlerin pozitif çıkmasının ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk ettiler. Doktorlar tedavimle ilgilendiler, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

    Arkadaşını öldürdü tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı!İstanbul’da corana virüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrılarına uyduğunu düşündükleri Ahmet Rençber'den haber alamayınca polisten yardım isteyen arkadaşları bir cinayeti ortaya çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen polis Esenyurt'taki rezidans daireye girdiğinde Ahmet Rençber'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Açık Kapı yardım başvurusu ekranı | Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    Açık Kapı yardım başvurusu ekranı | Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

    Zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

    Sıradaki Haber