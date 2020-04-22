421 Nerenin Telefon Kodu? +421 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'nin kodu +90 olduğu gibi, her ülkenin kendine özel bir kodu bulunmaktadır. 421, Avrupa kıtasında bulunan Slovakya'nın uluslararası telefon kodudur. Slovakya; Orta Avrupa'da yer almaktadır ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

Yakın zamana kadar Çekoslovakya'nın bir parçasıyken, günümüzde Slovakya olarak bağımsız bir ülkedir. Başkenti Bratislava olan, Slovakça konuşulan ve nüfusu yaklaşık 6 milyon kişiden oluşan bu ülkeye, uluslararası alanda 421 numaralı alan kodu tahsis edilmiştir.

421 Nerenin Alan Kodu?

+421, Slovakya'ya ait uluslararası alan kodudur. Telefonunuza +421 veya 00421 ile başlayan bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Slovakya'da alınmış bir telefon hattından ulaşmış demektir.