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22.04.2020 - 19:16 |

421 Nerenin Telefon Kodu? +421 Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası alanda tanımlanan telefon kodları sayesinde bir ülkeden başka bir ülkeye görüşme yapabilmek ya da mesaj yollayabilmek mümkündür. Başında çift sıfır ya da + işareti ve ülkenin kodu eklenerek yapılan bu aramalar ve gönderilen mesajlar, ücretlendirme olarak da farklı şekilde değerlendirilir. Sıklıkla merak edilen 421 nerenin telefon kodu ve +421 hangi ülkeye ait soruların cevaplarını hazırladık.

421 Nerenin Telefon Kodu? +421 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'nin kodu +90 olduğu gibi, her ülkenin kendine özel bir kodu bulunmaktadır. 421, Avrupa kıtasında bulunan Slovakya'nın uluslararası telefon kodudur. Slovakya; Orta Avrupa'da yer almaktadır ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

Yakın zamana kadar Çekoslovakya'nın bir parçasıyken, günümüzde Slovakya olarak bağımsız bir ülkedir. Başkenti Bratislava olan, Slovakça konuşulan ve nüfusu yaklaşık 6 milyon kişiden oluşan bu ülkeye, uluslararası alanda 421 numaralı alan kodu tahsis edilmiştir.

421 Nerenin Alan Kodu?

+421, Slovakya'ya ait uluslararası alan kodudur. Telefonunuza +421 veya 00421 ile başlayan bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Slovakya'da alınmış bir telefon hattından ulaşmış demektir.

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