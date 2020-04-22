422 Alan Kodu Nerenin? 0422 Telefon Kodu Nereye Ait?

422 telefon alan kodu ülkemizde haberleşmeyi sağlayan özel telefon alan kodlarından biridir. 422 ve 0422 aynı telefon kodunu ifade etmektedir. Aynı zamanda ilçeler de bu telefon kodu ile birlikte aranmaktadır. 0422 telefonunu sizler de tuşlayarak arayabilirsiniz.

422 Nerenin Alan Kodu?

422 alan kodu nerenin sorusunun cevabı Malatya'dır. Her ilin kendine özgü bir telefon alan kodu bulunur. Malatya ilinin ve Malatya ilçelerinin telefon alan kodu 422'dir.

0422 telefon kodu Malatya ilimize ait olan bir telefon kodudur. Malatya ilinin yerel sabit numaraları +90 422 şeklinde başlamaktadır. Eğer Malatya ilinde ki bir sabit telefonu arayacaksanız +90 422 numara şeklinde aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.