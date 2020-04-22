22.04.2020 - 18:28 |
428 Alan Kodu Nerenin? 0428 Telefon Kodu Nereye Ait?
Her ilin kendi özgü bir telefon alan kodu bulunur. Bu telefon alan kodları ile birlikte iller ve illerin ilçeleri arasında yerel sabit telefonlar üzerinden sağlıklı bir iletişim kurulur. İletişimin günümüzde önemi yadsınamaz bir gerçek. Her gün milyonlarca çağrının döndüğü ülkemizde ise her ile ait bir telefon alan kodu belirlenmiştir. Peki, 428 alan kodu nerenin? 0428 telefon kodu nereye ait? Sizler için tüm detayları derledik.
428 alan kodu ülkemize ait bir telefon alan kodudur. Aynı zamanda bu telefon alan kodu ilin ilçeleri için de kullanılır.
428 Nerenin Alan Kodu?
428 alan kodu nerenin sorusunun cevabı Tunceli'dir. Tunceli ilimizin ilçeleri için de 428 alan kodu kullanılır. Tunceli ülkemizin doğusunda yer alan bir ilidir. Nüfusu yaklaşık olarak ise 85 bindir.
0428 telefon kodu Tunceli şehrine ait bir telefon kodudur. +90 428 şeklinde Tunceli ilinin merkezini ve ilçelerinin sabit telefon kodlarını arayabilirsiniz. 0428 alan kodu ile arandığınız takdirde Tunceli ilinden veya ilçelerinden aranıyorsunuz demektir.
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