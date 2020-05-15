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15.05.2020 - 02:00 | | İHA

43 ilin geçiş noktası! Tek tek inceleniyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, polis ekiplerince gece yarısı gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgeleri tek tek incelendi.

43 ilin geçiş noktası! Tek tek inceleniyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki denetim noktalarından biri de Kırıkkale. 'Kilit kavşak'tan giriş-çıkış yapmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince tek tek denetlenmeye devam ediyor.

43 ilin geçiş noktası Tek tek inceleniyor

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri ve diğer evrakları tek tek incelendi. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları istendi.

43 ilin geçiş noktası Tek tek inceleniyor

Katı atık toplama merkezinde yangınÜmraniye'de bir katı atık toplama merkezinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik hatlarındaki parlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
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