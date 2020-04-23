43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
İllere ait araç plaka kodları oldukça merak edilen ve bilinmek istenen konulardan biridir. Araç plaka kodları arasında tarihi ve kültürel zenginlikleri ile beğenilen Kütahya şehrinin araç plakası da araştırılıyor. Bu konuyu mercek altına alarak Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri, 43 Nerenin Plakası? Başlıklarını alt başlıklarla sizler için derledik.
Kütahya, ülkemizin Kurtuluş Savaşı dönemine ait bir çok tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile değerli bir ili. Kütahya'ya gelenler bu şehre özgü plaka kodunu da ve diğer merak ettikleri hususları birebir öğrenme imkanı yakalıyorlar. Yakalayamayanlar içinse işte cevaplar;
43 Nerenin Plakası?
43 Kütahya iline ait plakadır. Zengin kültürel birikiminin yanı sıra termal kaynakları ve göz alıcı çinileri ile görülmeye değer şehirlerimizden biridir. Ege Bölgesinde yer alan Kütahya, ulaşım yollarının da kavşağında bulunur. Ulaşım imkanları gelişmiş olan modern bir yapıya sahiptir.
Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Kütahya merkez, Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Domaniç Kütahya'nın ilçeleridir. Bu ilçelerin plaka kod ve harfleri ise;
Kütahya Merkez Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
43 AC- AZ: 001- 999 ; 43 DA- DZ: 001- 999 ; 43 EA- EE: 001- 999 ; 43 EL: 001- 999 ;
43 FD: 001-999 ; 43 FK- FZ: 001-999 ; 43 H: 001- 999 ; 43 H: 0001- 9999 ; 43 M: 0001- 9999 ;
43 NA- NZ: 001-999 ; 43 RA- RZ: 001-999 ; 43 S: 001- 0314 ; 43 T: 0001- 9999 .
Tavşanlı İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
43 EF- EH: 001- 999 ; 43 EN- ES: 001- 999 ; 43 HA- HZ: 001- 999 ; 43 MT: 001- 999 ;
43 TA: 001-999 ; 43 TE: 001-999 ; 43 UA- UZ: 001- 999.
Simav İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
43 EK: 001- 999 ; 43 ET- EV: 001- 999 ; 43 KA- KZ: 001- 999 ; 43 TD: 001- 999 ;
43 ZA- ZZ: 001-999.
Gediz İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
43 EY- EZ: 001- 999 ; 43 FA- FC: 001- 999 ; 43 LA- LZ: 001- 999 ; 43 S: 3001- 4000 ;
43 TC: 001-999.
Emet İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
43 FE- FH: 001- 999 ; 43 PA- PZ: 001- 999.
Domaniç İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar
43 YA- YZ: 001- 999.