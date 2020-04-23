43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Kütahya, ülkemizin Kurtuluş Savaşı dönemine ait bir çok tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile değerli bir ili. Kütahya'ya gelenler bu şehre özgü plaka kodunu da ve diğer merak ettikleri hususları birebir öğrenme imkanı yakalıyorlar. Yakalayamayanlar içinse işte cevaplar;

43 Nerenin Plakası?

43 Kütahya iline ait plakadır. Zengin kültürel birikiminin yanı sıra termal kaynakları ve göz alıcı çinileri ile görülmeye değer şehirlerimizden biridir. Ege Bölgesinde yer alan Kütahya, ulaşım yollarının da kavşağında bulunur. Ulaşım imkanları gelişmiş olan modern bir yapıya sahiptir.

Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Kütahya merkez, Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Domaniç Kütahya'nın ilçeleridir. Bu ilçelerin plaka kod ve harfleri ise;

Kütahya Merkez Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar

43 AC- AZ: 001- 999 ; 43 DA- DZ: 001- 999 ; 43 EA- EE: 001- 999 ; 43 EL: 001- 999 ;

43 FD: 001-999 ; 43 FK- FZ: 001-999 ; 43 H: 001- 999 ; 43 H: 0001- 9999 ; 43 M: 0001- 9999 ;

43 NA- NZ: 001-999 ; 43 RA- RZ: 001-999 ; 43 S: 001- 0314 ; 43 T: 0001- 9999 .

Tavşanlı İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar

43 EF- EH: 001- 999 ; 43 EN- ES: 001- 999 ; 43 HA- HZ: 001- 999 ; 43 MT: 001- 999 ;

43 TA: 001-999 ; 43 TE: 001-999 ; 43 UA- UZ: 001- 999.

Simav İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar

43 EK: 001- 999 ; 43 ET- EV: 001- 999 ; 43 KA- KZ: 001- 999 ; 43 TD: 001- 999 ;

43 ZA- ZZ: 001-999.

Gediz İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar

43 EY- EZ: 001- 999 ; 43 FA- FC: 001- 999 ; 43 LA- LZ: 001- 999 ; 43 S: 3001- 4000 ;

43 TC: 001-999.

Emet İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar

43 FE- FH: 001- 999 ; 43 PA- PZ: 001- 999.

Domaniç İlçesi Plaka Harf Grubu ve Rakamsal Aralıklar

43 YA- YZ: 001- 999.