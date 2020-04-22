43 Nerenin Telefon Kodu? +43 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası ve ülkelerin içerisinde telefon kodları kullanılarak aramalar yapılmaktadır. Ülkelerin kodları genel olarak da üç haneli sayılar olsa da iki haneli sayılarda olabilmektedir. Yurt dışından arama geldiğinde de hangi ülkeden arama geldiği telefon koduna bakılarak öğrenilebilir.

43 Nerenin Alan Kodu?

43 telefon kodu Avusturya’nın telefon çağrıları için belirlenmiş uluslararası kodudur. Avusturya özellikle Türk vatandaşlarının yoğunlukta yaşadığı bir ülkedir. Türk vatandaşları ailelerini ararken aileleri 43 telefon kodu ile karşılaşacaktır. Aileler Avusturya’daki Türk vatandaşlarını aramak için 43 telefon kodunu kullanmalıdır.

+43 telefon kodu Avusturya’ya ait bir uluslararası telefon kodudur. Avusturya’da birini aramak için 43 telefon kodunun başına “00” getirilmelidir. Üç haneli telefon kodlarının başına “0” koyarak arama yapılırken iki haneli olan telefon kodlarının başına “00” getirilerek arama yapılabilmektedir.