MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 43 Nerenin Telefon Kodu? +43 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 18:00 |

43 Nerenin Telefon Kodu? +43 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon çağrıları telefon kodları kullanılarak gerçekleştirilir. Ülkelerin kendilerine göre uluslararası olarak belirlenen telefon kodları bulunuyor. Yurtdışını arayacak olan vatandaşlar veya yurt dışından aranan vatandaşlar 43 telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğunu çok merak ediyorlar. İşte 43 telefon kodu hakkında bilgiler ve detaylar.

43 Nerenin Telefon Kodu? +43 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arası ve ülkelerin içerisinde telefon kodları kullanılarak aramalar yapılmaktadır. Ülkelerin kodları genel olarak da üç haneli sayılar olsa da iki haneli sayılarda olabilmektedir. Yurt dışından arama geldiğinde de hangi ülkeden arama geldiği telefon koduna bakılarak öğrenilebilir.

 43 Nerenin Alan Kodu?

 43 telefon kodu Avusturya’nın telefon çağrıları için belirlenmiş uluslararası kodudur. Avusturya özellikle Türk vatandaşlarının yoğunlukta yaşadığı bir ülkedir. Türk vatandaşları ailelerini ararken aileleri 43 telefon kodu ile karşılaşacaktır. Aileler Avusturya’daki Türk vatandaşlarını aramak için 43 telefon kodunu kullanmalıdır.

 +43 telefon kodu Avusturya’ya ait bir uluslararası telefon kodudur. Avusturya’da birini aramak için 43 telefon kodunun başına “00” getirilmelidir. Üç haneli telefon kodlarının başına “0” koyarak arama yapılırken iki haneli olan telefon kodlarının başına “00” getirilerek arama yapılabilmektedir.

Korkunç kaza! Yardıma koşanlar dondu kaldı...Erzurum'da park halindeki kamyonun altına giren otomobildeki 1'i kadın, 2 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

43 Nerenin Telefon Kodu? +43 Hangi Ülkeye Ait?

43 Nerenin Telefon Kodu? +43 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

246 Alan Kodu Nerenin? 0246 Telefon Kodu Nereye Ait?

246 Alan Kodu Nerenin? 0246 Telefon Kodu Nereye Ait?

Sıradaki Haber