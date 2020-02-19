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19.02.2020 - 11:55 | | DHA

43 yıllık Gonca apartmanı yıkılıyor!

İstanbul Bahçelievler’de 43 yıllık ağır hasarlı Gonca apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

43 yıllık Gonca apartmanı yıkılıyor!

26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi Bahçelievler'de bulunan binalardan biri olan Gonca Apartmanı'nın yıkım çalışmaları bugün başladı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca sokakta bulunan 8 katlı Gonca Apartmanı, 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar görüp boşaltılmıştı. 1977 yılında yapılan ve 4 dükkan ile 12 daireden oluşan binanın yıkım çalışmaları bugün başladı. Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Gonca Apartmanı'nın yanındaki binalarda güvenlik amacıyla boşaltıldı.

"BAHÇELİEVLER'DE SAĞLAM BİR BİNA YOK"

Yıkım çalışmaları başlayan Gonca Apartmanı'nın bitişiğindeki 5 daire ve 3 dükkanın bulunduğu 7 katlı Güzel Apartmanı'nın sahibi Nazmi Güzel, "Bahçelievler'de sağlam bir bina yok zaten. Tabii ki ileriye dönük biz de yıkacağız. Bahçelievler'de sağlam bina diye bir şey görmüyorum ben. Gereken neyse onu yapmaya çalışacağız. Yıkılacaksa yıkacağız, yapılacaksa yapacağız. Allah'a şükür şu an bir sakat durumumuz yok, bir çatlağımız yok ama yıkılması gerekirse yıkacağız. Yan bina yıkılıyor. Bizim binada oturmaya devam ediyoruz" dedi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NDEN YIKIM AÇIKLAMASI

Bahçelievler Belediyesi tarafından yıkımına başlanan Gonca Apartmanı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca Sokak 3 kapı numaralı 28 pafta 1247 parselde bulunan bina bodrum, zemin ve 6 normal kattan oluşmakta olup,1977 yılında yapı ruhsatına göre 4 dükkan ve 12 daire bulunmaktadır. Binanın yıkımı gerçekleştirilecektir."

 

 

 

 

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