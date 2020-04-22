432 Alan Kodu Nerenin? 0432 Telefon Kodu Nereye Ait?

432 telefon alan kodu arama motorlarından en fazla aranan telefon alan kodlarından birisidir. Dolayısıyla bu alan kodu tarafından aranan alan kodunun nereye ait olduğunu merak ediyorlar. 432 alan kodu Türkiye'ye ait olan bir telefon alan kodudur. Bu alan kodu ile birlikte ülkenin şehirleri ile iletişime geçilebilmektedir.

432 Nerenin Alan Kodu?

432 alan kodu nerenin sorusunun cevabı Van'dır. Her şehrin alan kodu farklıdır. Bundan dolayı alan kodlarının karıştırılmaması önem teşkil eder. Van şehrinin de özel alan kodu 432 olarak belirlenmiştir.

0432 telefon kodu Van iline ait telefon kodudur. +90432 şeklinde yerel sabit numaralar eşliğinde numaralar aranabilmektedir. Ayrıca Van ilçelerinin de telefon kodu yine 0432 şeklinde başlamaktadır.