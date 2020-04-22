22.04.2020 - 18:31 |
432 Alan Kodu Nerenin? 0432 Telefon Kodu Nereye Ait?
Günümüzde haberleşme ve iletişim oldukça önemlidir. Özellikle telefon dolandırıcılığının oldukça fazla olduğu dönemlerde özel telefon kodlarının bilinmesi önemlidir. 432 telefon kodları da ülkemizde ki şehirlere ait olan bir özel telefon alan kodudur. Peki, 432 alan kodu nerenin? 0432 telefon kodu nereye ait? Sizler için tüm ayrıntıları derledik.
432 telefon alan kodu arama motorlarından en fazla aranan telefon alan kodlarından birisidir. Dolayısıyla bu alan kodu tarafından aranan alan kodunun nereye ait olduğunu merak ediyorlar. 432 alan kodu Türkiye'ye ait olan bir telefon alan kodudur. Bu alan kodu ile birlikte ülkenin şehirleri ile iletişime geçilebilmektedir.
432 Nerenin Alan Kodu?
432 alan kodu nerenin sorusunun cevabı Van'dır. Her şehrin alan kodu farklıdır. Bundan dolayı alan kodlarının karıştırılmaması önem teşkil eder. Van şehrinin de özel alan kodu 432 olarak belirlenmiştir.
0432 telefon kodu Van iline ait telefon kodudur. +90432 şeklinde yerel sabit numaralar eşliğinde numaralar aranabilmektedir. Ayrıca Van ilçelerinin de telefon kodu yine 0432 şeklinde başlamaktadır.
Kente giriş ve çıkışlar durdurulduBilecik Valiliği'nce corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.