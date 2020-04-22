436 Alan Kodu Nerenin? 0436 Telefon Kodu Nereye Ait?

Genelde bilinmeyen numaralar bazı zamanlar can sıkabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise farklı şehirlerin alan kodunu kullanabilmek yeterli gelebilmektedir. Bu doğrultuda 436 alan kodu hangi şehre ait olduğunu öğrenerek, amacınıza uygun şekilde kullanabilirsiniz.

436 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuz üzerinden 0436 alan kodu ile çağrı gelirse bunun Muş şehrinden geldiğini anlayabilirsiniz. Türkiye'nin doğusunda yer alan Muş şehrinin alan kodu 436’dır. Buraya ulaşım sağlayabilmek için 0436 ile beraber aynı zamanda sabit numarayı tuşlayarak gerekli yerlere ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bilinmeyen numaraları üzerinden de 0436 ile beraber Muş'tan arandığınızı anlamanız mümkün. Diğer taraftan bu alan kodu eşliğinde Muş'un bütün farklı ilçelerine de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu şehrinin ilçelerinin alan kodları ile beraber kolaylıkla arama gerçekleştirmeniz mümkün.