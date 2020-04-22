438 alan kodu nerenin? 0438 telefon kodu nereye ait?

Ülkemizde bulunan her il birer alan koduna sahiptir. Fakat bazı illerde birden fazla alan kodu olabilir. Alan kodları 3 haneli olarak değil, başına 0 eklenerek alan kodu kullanılır.

438 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde yer alan kodlarından biri de 438 numaralı telefon alan kodudur. 438 numaralı alan kodu ülkemizde Gümüşhane iline aittir. Başka bir şehirden Gümüşhane'de sabit bir numara aranacak ise başına mutlaka alan kodu girilmesi gerekir. 0438 numaralı alan kodu ülkemizde Gümüşhane şehrine aittir. Şehirler arası gelen aramalarda arayan numaramın başındaki kod 0438 ise bu arama Gümüşhane ilinden yapılıyor demektir. Fakat Gümüşhane sınırları içerisinde bir arama yapılacak ise bu aramada alan koduna gerek duyulmaz. Alan kodları sadece şehirler arası yapılan telefon görüşmelerinde kullanılır.