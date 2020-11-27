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27.11.2020 - 13:18 |

44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu! Milliyet.com.tr'ye övgü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu.

44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu! Milliyet.com.tr'ye övgü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2020 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 44 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

MİLLİYET'E ÖVGÜ

Seçici kurul, Ercan Arslan’ın 22 Temmuz 2020 tarihinde milliyet.com.tr'de yayımlanan "Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz! “Corona Virüsten Önce ve Sonra İstanbul…” başlıklı haberini fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.

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Bu fotoğrafları daha önce görmediniz! Corona virüsten önce ve sonra İstanbul...

 

44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu Milliyet.com.trye övgü

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