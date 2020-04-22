442 Alan Kodu Nerenin? 0442 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizdeki bütün iller birer alan koduna sahiptir. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir. Şehirlerarası aramaları yapabilmek için bu alan kodlarını öğrenmek gerekir.

442 Nerenin Alan Kodu?

442 numaralı alan kodu ülkemizde Doğu Anadolu'da yer alan Erzurum iline aittir. Başka bir şehirden Erzurum iline ait bir sabit numarayı arayabilmek için Erzurum'un alan kodu 0442 numarasının girilmesi gerekir. Alan kodu yazıldıktan sonra telefon numarası eklenebilir.

Başka bir şehirden gelen aramalarda alan koduna bakılarak nereden arandığı öğrenilebilir. Gün içinde şehirlerarası birçok arama yapılır. Bunun için alan kodları kullanılır. 0442 numaralı alan kodu Erzurum iline aittir. Başka bir şehirden gelen aramalarda alan kodunun 0442 olması durumunda bu arama Erzurum'dan yapılıyor demektir.