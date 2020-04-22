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22.04.2020 - 18:41 |

446 Alan Kodu Nerenin? 0446 Telefon Kodu Nereye Ait?

Gün içerisinde bazen şehirlerarası, bazen de şehir içi telefon görüşmeleri yapılır. Şehir içi aramalarda alan koduna gerek duyulmaz iken şehirlerarası telefon görüşmelerinde alan kodu kullanılır. bu alan kodlarından birisi de 446 numaralı telefon kodudur. Peki 446 alan kodu nerenin? 0446 telefon kodu nereye ait? İşte, bilinmesi gerekenler.

446 Alan Kodu Nerenin? 0446 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün iller birer alan koduna sahiptir. Alan kodları her ilin birbirinden farklı olur. Fakat bazı alan kodları bazı illerde birden fazladır.

446 Nerenin Alan Kodu?

446 numaralı alan kodu Erzincan şehrine aittir. 3 haneli olan alan kodları aramalarda 0 eklenerek 4 haneli şeklinde kullanılır. Gelen aramanın alan kodu 0446 ise bu aramanın Erzincan'dan yapıldığı bilinir.

0446 numaralı alan kodu ülkemizde yer alan Erzincan şehrine aittir. Başka bir şehirden Erzincan'da yer alan sabit bir numara aranmak istendiğinde Erzincan'ın alan kodu olan 0446 numarası kullanılmalıdır. Yapılacak olan arama bulunduğunuz şehrin sınırları içerisinde bulunuyor ise burada alan kodu kullanılmasına gerek yoktur.

 

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